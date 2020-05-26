Как проводят шестой школьный день на Ганцевщине?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Шестой школьный день давно стал органичной частью учебно-воспитательной системы учреждений образования района и представляет широкий спектр возможностей не только для организации досуга, но и для всестороннего развития личности ученика, налаживания партнерских отношений с родителями. Каждое учреждение образования имеет свои отличительные особенности в структуре и приоритетных направлениях работы в шестой день, что отражается в реализуемых воспитательных проектах, проводимых мероприятиях.





В ГУО «Раздяловичская СШ» и ГУО «СШ № 2 г. Ганцевичи» не первый год успешно действуют родительские клубы, главная цель которых – педагогизация родительской общественности, профилактика детско-родительских конфликтов. Проводимые в рамках клубов круглые столы, тренинги, тематические встречи и акции всегда находят поддержку родителей, которые становятся полноправными организаторами мероприятий.





Педагогическим коллективом ГУО «Денисковичский я/с-СШ» приоритетным направлением работы определена музейная педагогика. На базе учреждения открыт народный историко-краеведческий музей, обобщение опыта работы в котором послужило импульсом к созданию социально-педагогического проекта «Сохраним историческое наследие вместе», отмеченного Дипломом II степени по итогам областного конкурса проектов по организации шестого школьного дня.





Спортивные соревнования и праздники стали визитной карточкой субботнего дня в ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи» и ГУО «Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа». Примечательно, что зачастую на старт в данных учреждениях выходят не только учащиеся, но педагоги и родители. В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках шестого дня входят занятия объединений по интересам, совместные с родителями мастер-классы по игровым видам спорта и фитнесу.

Значительное внимание учреждения образования района уделяют профориентационной составляющей воспитания, что не могло не отразиться на панораме субботних мероприятий: факультативные занятия, объединения по интересам, консультации и профдиагностики, гостевые уроки, активная деятельность учебных бизнес-компаний. Среди наиболее успешных можно отметить «От идеи – к прибыли» ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» и «Аленький цветочек» ГУО «Куковская СШ». Грамотное распределение обязанностей, изучение потребностей рынка, планирование возможных рисков позволяют учащимся не только эффективно реализовывать производимую продукцию, но и получать значительный багаж знаний, умений и навыков предпринимательской деятельности. В 2020 учебные бизнес-компании «От идеи – к прибыли» и «Аленький цветочек» стали призерами республиканского конкурса в НДООЦ «Зубренок».

О.В. Рылко,

главный специалист

отдела по образованию

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