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Чем опасна вода в омывателе стекол вашего авто? Мнение эксперта

26.05.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем опасна вода в омывателе стекол вашего авто? Мнение эксперта

Почему обыкновенная вода в стеклоомывателе может стать угрозой для вашего авто? На этот вопрос ответил эксперт издания «За рулем» Михаил Кодочкин.

Так, главной проблемой при замене специализированных жидкостей водой, станет неспособность последней эффективно выполнить свовю задачу. Вода, конечно же, в состоянии справиться с обычной пылью, но когда речь уже идёт о каких-то смолах или жире, то тут она уже оказывается бессильна. «Поэтому приходится многократно махать дворниками, уродуя их рабочую кромку», – пояснил эксперт. 

При этом эксперт отметил, что практически любая вода содержит целый ряд опасных для омывателя примесей, таких как соли металлов. Эти примеси будут не только засорять всю систему, но за счет абразивного эффекта, нанесут урон и самому лобовому стеклу, царапая его и постепенно ухудшая видимость. 

Не помогут в деле очистки стекол и «народные» средства. Так, многие думают, что если добавить Fairy в воду, то получится вполне сносная жидкость для очистки стекол. Однако при этом мало кто задумывается над тем, какой урон подобная «омывайка» может нанести лакокрасочному покрытию авто. Еще один популярный вариант – смесь воды с кондиционером для белья. Действительно, вода надолго на стекле не задержится. Но вот моющие способности такой смеси не впечатляют. 

В итоге, как отметил эксперт, канистра обыкновенной, дешевой омывающей жидкости оказывается в разы эффективней любого самодельного средства. 

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Почему обыкновенная вода в стеклоомывателе может стать угрозой для вашего авто? На этот вопрос ответил эксперт издания «За рулем» Михаил Кодочкин. Так, главной...
 
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