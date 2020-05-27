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В Червенском районе пьяный отец в воспитательных целях ударил сына ножом

27.05.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Червенском районе пьяный отец в воспитательных целях ударил сына ножом

В одной из деревень Червенского района пьяный мужчина решил провести воспитательную беседу со своим сыном. Однако разговор чуть не закончился трагедией, о чем сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. 

Сообщение об истекающем кровью мужчине поступило в дежурную часть Червенского РОВД в 20:00. На помощь незамедлительно отправились оперативники и скорая помощь. Прибывшим на место происшествия оперативникам удалось установить цепочку событий того вечера. 


Как выяснилось, 35-летний пострадавший был сыном 59-летнего владельца дома, на пороге которого его обнаружили милиционеры и врачи. В тот вечер родственники вместе выпивали, однако в какой-то момент отец разозлился на сына и в порыве гнева ударил того ножом в грудь. После совершенного мужчина покинул свой дом, однако в скором времени он был найден оперативниками. 

Пострадавший был госпитализирован с тяжелой травмой. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. 

Фото: УВД Минского облисполкома 

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В одной из деревень Червенского района пьяный мужчина решил провести воспитательную беседу со своим сыном. Однако разговор чуть не закончился трагедией, о...
 
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