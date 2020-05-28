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Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя Н., которому инкриминировано истязание по ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

Установлено, что неработающий Н. систематически причинял физическую боль и побои своему 77-летнему отцу Р., который ранее перенес инсульт и являлся инвалидом I группы по общему заболеванию.

Сын похищал у проживающего с ним отца деньги и тратил их на покупку спиртного. В 2020 году Н. стал избивать престарелого родителя, после чего тот обратился в органы внутренних дел за помощью.

Данные обстоятельства попали в поле зрения прокуратуры, когда Р. после очередного факта насилия со стороны сына отказался подавать заявление о привлечении его к административной ответственности.

Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк в рамках предоставленных законодательством полномочий вынес в отсутствие заявления Р. постановление о подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению. Такой шаг пресек возможность для Н. уклониться от привлечения к административной ответственности за умышленное причинение телесного повреждения по ч.2 ст.9.1. КоАП. Впоследствии указанный эпизод домашнего насилия в совокупности с другими фактами был положен в основу обвинения по уголовному делу об истязании.

Ранее Н. был судим, в том числе за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, длительное время нигде не работал, состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртных напитков, добровольно проходить курс противоалкогольного лечения не желал.

С целью пресечения противоправной деятельности обвиняемого прокуратура уже на первоначальном этапе предварительного следствия санкционировала применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

При рассмотрении уголовного дела потерпевший просил лишить сына свободы, поскольку опасался за свою жизнь.

Такое мнение Р. было учтено судом, который по предложению государственного обвинителя назначил Н. по ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа.

К обвиняемому также применено принудительное лечение от алкоголизма.

В соответствии со ст.7 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» обвиняемый освобожден от назначенного наказания частично – сроком на один год. К нему также применено принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу
Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

Истязал престарелого отца-инвалида. Барановичская межрайпрокуратура поддержала обвинение по уголовному делу

 
 
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