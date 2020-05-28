Мужчина, про которого в СМИ написали, что он умер от COVID-19, рассказал о своих ощущениях

Источник материала: Виртуальный Брест

Николай Седов выписался из больницы и продолжает лечение дома. Его жена Наталья, первая из Лунинецкого района с подтверждённым COVID-19, выздоровела и вышла на работу.





Мы поинтересовались у супругов, как они отнеслись к решению суда о наказании сайта Медиа-Полесье.

Напомним, 4 апреля сайт получил информацию от медиков, что пациент умер в Лунинецкой больнице от пневмонии. К счастью, информация не подтвердилась и оперативно была отредактирована. Один из телеграмм-каналов успел ухватить и распространить первично опубликованные сведения и впоследствии не внёс правок.

Медиа-Полесье привлекли к ответственности. Суд Лунинецкого района наказал сетевое СМИ за то, что информация, якобы, нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь и «способствовала нагнетанию социальной напряжённости в обществе, созданию панических настроений, ведёт к массовому дезинформированию населения».

Наталья рассказала, что родственникам Николая о том, что он, якобы умер, сообщила медсестра (фамилия известна).

Николай подтвердил, что слышал в реанимации, как врачи говорили между собой, что спасти его не удастся.

— А я, слава богу, выкарабкался. И как раньше говорил, раз написали, что умер, значит, жить буду долго. Не ошибается тот, кто не работает. А вы много делаете, чтобы люди всё знали о болезни и защищали себя, — отметил Николай. – И уж тем более я не вижу, каким образом информация повлияла на национальную безопасность страны.

Ветеран МВД также подчеркнул:

— Очень жаль, что с вами так несправедливо поступили… Это я должен был решать, привлекать ли сайт к ответственности. А у меня ни обид, ни претензий к Медиа-Полесью нет.

Сейчас в семье нелёгкие времена. Есть заболевшие родственники и это, безусловно, огорчает. «Главное — всё сделать вовремя и попасть к хорошему врачу», — констатирует Наталья.

— Много людей переболело в Лунинце, — продолжает Наталья. – Но ко мне было приковано внимание потому, что я была первой. Люди благодарят, что я откровенно рассказала о болезни. Это стало уроком для многих, и пришло осознание, что болезнь не щадит никого. Я за то, чтобы статистика не замалчивалась, чтобы публиковались правдивые цифры.

На днях у Натальи был день рождения, с чем мы поздравляем эту мужественную и волевую женщину. Её самое большое желание, чтобы все, кто болеет, как можно быстрее победили коварный вирус, и чтобы их дружная семья собралась за большим столом, как это было всегда.

И мы желаем вам того же! Как говорил наш коллега Василий Мацкевич, «усё будзе добра»!

Николай и Наталья выразили соболезнования нашему сайту в связи со смертью Василия Мацкевича, пожелали журналистам и читателям крепкого здоровья.