«Прямые телефонные линии»

Источник материала: Кировец

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами облисполкома Григорий Александрович Воронин.

Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жи­телями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.

Телефон: 79-1-62.