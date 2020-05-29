ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Прямые телефонные линии»

29.05.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами облисполкома Григорий Александрович Воронин.
Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.

_________________________

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жи­телями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.
Телефон: 79-1-62.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами облисполкома Григорий Александрович Воронин....
 
Новости дня
Новости разные
 
Последние звонки прозвенят 29 мая в школах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика