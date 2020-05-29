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Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали

29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского тракторного завода отметил правильность принятого в стране решения не останавливать в нынешней ситуации производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - сказал белорусский лидер.

Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - заметил Президент.

Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали

Главе государства доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия. Как рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, на предприятии ведутся разработки, которые позволят выйти на освоение беспилотного трактора к 2030 году.

Президент обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом.

Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали

Александру Лукашенко продемонстрировали образцы производимой техники. В частности, были представлены новые двигатели с системой очистки отработавших газов, произведенные для МТЗ на Минском моторном заводе, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы. Отдельное внимание глава государства обратил на снегоуплотнительную и льдозаливочную машины. "Придет зима, покажете, посмотрим", - сказал он.

Президент посетил также корпус сборки тракторов, где ему доложили о производстве разного рода комплектующих, изготавливаемых на предприятии по программе импортозамещения.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского тракторного завода отметил правильность принятого в стране решения не...
 
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