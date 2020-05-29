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Белорусы стали потреблять меньше картофеля и больше молочных продуктов

29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы стали есть меньше картофеля и больше молочных продуктов. Данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах в I квартале 2020 года приводит Белстат, сообщает БЕЛТА.

Белорусы стали потреблять меньше картофеля и больше молочных продуктов

В среднем белорус съедал в месяц 4,8 кг картофеля (в I квартале 2019-го - 5 кг). Снизилось также потребление рыбы и рыбопродуктов - с 1,3 кг до 1,2 кг.

В то же время стали потреблять больше молока и молочных продуктов (21,9 кг вместо 21,6 кг), мяса (6,4 кг, на 100 г больше), сахара и кондитерских изделий (2,3 кг, на 100 г больше).

Не изменилось по сравнению с I кварталом 2019 года потребление хлеба и хлебопродуктов (6,7 кг), растительного масла, маргарина и других жиров (0,9 кг), яиц (18 штук), овощей и бахчевых (6,5 кг), фруктов и ягод (6,3 кг).

В выборочном обследовании домашних хозяйств не учитывались продукты, съеденные в объектах общественного питания.

 
 
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  Белорусы стали есть меньше картофеля и больше молочных продуктов. Данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах в I квартале 2020 года...
 
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