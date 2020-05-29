Женский гандбольный клуб «Гомель» лишился нескольких игроков

Источник материала: ОНТ

Действующий чемпион страны по гандболу среди женских команд «Гомель» в новом сезоне недосчитается нескольких игроков.

31-летняя украинская разыгрывающая Анна Редька решила завершить карьеру. За клуб она провела восемь ярких сезонов, четыре раза выигрывала чемпионат страны. В том числе в этом году, когда гомельчанки в суперфинале победили «БНТУ-БелАЗ». Также клуб официально подтвердил, что украинская линейная Ирина Стельмах продолжит карьеру в «Астраханочке». Свои силы в новом клубе попробует и вратарь Валентина Войтулевич.

Но есть и хорошие новости – Контракты с «Гомелем» продлили Наталия Котина и Кристина Ахраменко.

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