На стройке в Минске погиб 17-летний подросток

Источник материала: ОНТ

Минске погиб 17-летний подросток" class="one-news__figure-img">

На строящемся объекте в Минске погиб 17-летний подросток. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Молодой человек погиб 29 мая. Он работал на стройку по улице Пензенская и упал в неогороженную лифтовую шахту с 12 этажа. Юноша скончался на месте.

Следователи опросили строителей и осмотрели место происшествия. Была изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначены судебно-медицинская экспертиза.

В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к работе без оформления документов, возбуждено уголовное дело.

Фото: Следственный комитет Беларуси.

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