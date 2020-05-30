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На стройке в Минске погиб 17-летний подросток
Источник материала: ОНТМинске погиб 17-летний подросток" class="one-news__figure-img">
На строящемся объекте в Минске погиб 17-летний подросток. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями,
Молодой человек погиб 29 мая. Он работал на стройку по улице Пензенская и упал в неогороженную лифтовую шахту с 12 этажа. Юноша скончался на месте.
Следователи опросили строителей и осмотрели место происшествия. Была изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначены судебно-медицинская экспертиза.
В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к работе без оформления документов, возбуждено уголовное дело.
Фото: Следственный комитет Беларуси.
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На строящемся объекте в Минске погиб 17-летний подросток. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями, сообщает Следственный комитет Беларуси....
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