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Правительство ввело изменения по пособиям семьям погибших военнослужащих
Источник материала: Tut.by
Правительство внесло изменения в назначение и выплату ежемесячного пособия семьям погибших военнослужащих. Изменения предусмотрены
«Изменения позволят продлить срок обращения за назначением пособия членов семей, погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в случае продолжительного проведения следственных действий и судебных разбирательств. Ранее срок выплаты пособия за прошлое время не превышал одного года со дня обращения за ним», –
С 1 июня в эти 12 месяцев не будут включать периоды проведения проверки (служебного расследования), дознания, предварительного следствия и (или) судебного разбирательства по факту гибели.
Пособие в 180% минимального размера пенсии по возрасту назначают:
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Правительство внесло изменения в назначение и выплату ежемесячного пособия семьям погибших военнослужащих. Изменения предусмотрены постановлением Совмин № 315.
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