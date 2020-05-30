Правительство ввело изменения по пособиям семьям погибших военнослужащих

Источник материала: Tut.by

Правительство внесло изменения в назначение и выплату ежемесячного пособия семьям погибших военнослужащих. Изменения предусмотрены постановлением Совмин №315.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Изменения позволят продлить срок обращения за назначением пособия членов семей, погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в случае продолжительного проведения следственных действий и судебных разбирательств. Ранее срок выплаты пособия за прошлое время не превышал одного года со дня обращения за ним», – сообщает национальный правовой интернет-портал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 1 июня в эти 12 месяцев не будут включать периоды проведения проверки (служебного расследования), дознания, предварительного следствия и (или) судебного разбирательства по факту гибели.

Пособие в 180% минимального размера пенсии по возрасту назначают:

родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших в период прохождения военной службы или службы;

родителям и женам (не вступившим в новый брак) рабочих и служащих, погибших (умерших) при выполнении служебного долга в Афганистане или других странах, где велись боевые действия.