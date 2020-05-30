Как быть счастливым в мире технологий? Сам Дипак Чопра расскажет про это – и бесплатно

Источник материала: KYKY

Соскучились по крутым конференциям и интересным спикерам? Есть предложение: 3 июня, в среду, в 20:00 «сходить» на международный ивент EMERG и послушать всемирно известного гуру Дипака Чопру. Рассказываем, как это сделать.

Дипак должен был лично приехать в Минск на конференцию, но пандемия внесла в эти планы коррективы: в этом году EMERG пройдет в онлайн-формате. Дипак не стал отказываться. Как и было задумано, он выступит на Future of Wellness Stage – сцене, где будут говорить о взаимовлиянии технологий и концепций здорового образа жизни.

Выступление Дипака станет кульминацией EMERGE 2020. Прямо перед церемонией закрытия он выйдет на связь с Минском, чтобы рассказать о будущем технологий для осознанного благополучия каждого.

Для справки: Дипак Чопра – доктор медицины, первооткрыватель в области интегративной медицины и личностной трансформации. Он написал 89 книг, которые перевели на 43 языка. Буквально недавно, кстати, выпустили русскоязычный релиз новой книги Дипака «Metahuman» («Мета-человек»). Основная мысль этого издания в том, что жизнь – это не череда случайностей. У каждого существа она имеет свой сценарий и свое предназначение. И причина возникновения проблем проста: они должны помочь осознать свои внутренние цели, свое предназначение.

По данным опросов World Post и The Huffington Post, Чопра входит в топ-17 самых влиятельных мыслителей миры.

Кто еще выступит на Wellness Stage

1 июня в 8:30 утра Нико Плаумэн из Австралии проведет медиацию и расскажет об успехе Insight Timer, который объединяет десятки миллионов людей для оздоровительной практики медитации.

2 июня виртуальную сцену «Будущее Велнес» будет модерировать Эдди Штерн из Нью-Йорка. В 17:30-21:40 по Минску там выступят ученые, бизнес эксперты индустрии велнес и селебрити. Среди них: Стейси Бендет, Дэниел Крафт, Акаш Мехта.

Как попасть на Wellness Stage?

Подключиться к виртуальной сцене можно будет по по бесплатному билету на сайте EMERGE или futureofwellness.online . Важно: все выступления спикеров будут на английском языке.

Программа Future of Wellness для EMERGE создана при поддержке минского диджитал агентства Red Graphic и личной инициативы основателя Epam, Zenia Леонида Лознера. А мероприятие медитации с партнёром из Калифорнии Awarenow – платформа поддержки фитнес-коучей и терапевтов, оказывающих профессиональную помощь.