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Белорусские власти объявили войну банкам с российским капиталом?
Источник материала: Партизан
Министерство архитектуры и строительства рассылает по организациям документ с меткой «для служебного пользования».
Об этом сообщил редакции читатель
В соответствии с поручением Совмина организации просят обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки.
Организациям нужно отчитаться о выполнении поручения до 5 июня.
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Министерство архитектуры и строительства рассылает по организациям документ с меткой «для служебного пользования».
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