Белорусские власти объявили войну банкам с российским капиталом?













«Салідарнасці» . Об этом сообщил редакции читатель









В соответствии с поручением Совмина организации просят обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки.





Организациям нужно отчитаться о выполнении поручения до 5 июня.