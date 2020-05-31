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Илон Маск назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству

31.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск в эфире трансляции NASA.




«Этот корабль, созданный людьми, для людей. Я думаю, человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни», — сказал Маск. Он отметил, что запуск Crew Dragon «найдет отклик у тех, кто в душе исследователь», и признался, что его самого переполняют эмоции.

Эта миссия, по словам Маска, стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». В то же время он отметил, что «объявлять победу» пока рано: теперь перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь.

Основателя SpaceX также спросили о том, когда он ожидает полета вокруг Луны, и в ответ Маск заявил, что «настроен оптимистично». «Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года», — отметил он.

30 мая SpaceX провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Корабль должен доставить на Международную космическую станцию американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Стыковка с МКС ожидается в 17:30 мск 31 мая.

Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли «Союз».
 
 
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Человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск в эфире трансляции NASA.
 
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