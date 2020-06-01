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За что ценят «Беларуса»? В чём секрет успеха легендарного МТЗ и какую оценку его работе дал Президент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе этому легендарному белорусскому предприятию исполнилось 74 года. 29 мая на МТЗ приехал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В нынешней непростой ситуации, а по всему миру переплетены тысячи кооперационных нитей, завод не просто выстоял, но и демонстрирует весьма неплохую прибыльную экономику. А это «подушка безопасности» и для страны, и для 23 тысяч человек, которые сегодня работают в холдинге.
Алена Сырова, корреспондент:
Но поразило меня не это. На одном из участков работают только женщины. Пробовали и мужчины, но ничего не вышло. Хотя работа, мягко говоря, не для слабого пола. Каждый день приходится иметь дело с маслом и деталями весом в 7-10 килограммов.
Сергей Пахомчик, начальник механического цеха № 1 МТЗ:
Алена Сырова:
Сергей Пахомчик:
С технологиями быстрее ладят молодые, потому на некоторых участках людей старше 40 мы даже не встречали. А что? Говорят, платят неплохо – в среднем, 1600 рублей в месяц. Новые станки закрытого типа, значит, на рабочем месте чисто, да и конечная продукция (в данном случае, валы и шестеренки) с наименьшими усилиями получается более качественной.
Максим Котролев, начальник механического цеха № 5 МТЗ:
За это и ценят «Беларуса». В 130 странах каждый день с ним в поля – пшеничные, ячменные, тростниковые, кукурузные и рисовые. Выходят люди, ласково называя нашу машину «кормильцем». Одноименный фильм показали несколько лет назад. Тогда же ряды поклонников «Беларуса» пополнили ценители эстетики.
То, что даже в поле встречают по одежке, не секрет. Так родилась новая линейка МТЗ – обилие стекла, иные цветовые решения, округлые формы капота, но куда важнее, что под ним.
Николай Зезетко, главный конструктор МТЗ:
Алена Сырова:
Николай Зезетко:
За всей это красотой и мощью – напряженная и даже, можно сказать, черная работа. Металлические запчасти для тракторов делают на месте – в литейке. Кузнецы и огромные печи – выглядит впечатляюще, но все же немного не современно. За несколько лет один из лучших специалистов в СНГ, по совместительству амбициозный руководитель, обещает сделать литейное производство суперсовременным и удвоить показатели.
Владимир Гацуро, главный металлург МТЗ:
И это лишь часть плана по развитию МТЗ на ближайшие 10 лет. Его представили Президенту. Александр Лукашенко говорит: трудно поверить, что такое возможно. Но нынешний директор завода на ветер слов не бросает. И если все получится, звание Героя Беларуси ждать себя не заставит. В свое время Виталий Вовк буквально поднял МЗКТ, а за тот год, что возглавляет МТЗ, серьезно изменил и это предприятие.
Как-то было время, что мы работали по три дня, выполняли малое количество машин. На данный момент мы работаем ежедневно. Объемы производственные не упали, а наоборот, растут.
Александр Григорьевич сказал, что да, где-то мы немножечко плаваем в чем-то, но стабильно наши тракторы выполняют свою функцию – они стабильно держатся на своем рынке.
Будущее есть. И это сказал не только глава государства, но и наш директор этого придерживается. Мы все будем этому способствовать и помогать ему в этом.
Добавил мотивации и глава государства. Александр Лукашенко не скрывает: пристально следит за положением дел на подобных предприятиях, ведь это тысячи и тысячи рабочих мест. Десятки других белорусских заводов завязаны на производство МТЗ. Ну и, кроме того, репутация, бренд, лицо страны, если хотите.
Президент регулярно появляется в поле с «Беларусом», показывает зарубежным коллегам. Новая мини-модель, которую подарили заводчане, займет свое место во Дворце Независимости. Получается, реклама на высшем уровне.
Ежегодно с конвейера сходит 35 тысяч тракторов. В первые месяцы этого кризисного года собрали даже больше, чем за аналогичный период 2019-го. Да, пока часть техники, в силу общемирового карантина, до своих хозяев не доехала, но еще не вечер. Барьеры так или иначе снимут, и тут главное не тормозить – настаивает Президент. В поле голыми руками работать сложнее, чем на тракторе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко дает ответ и тем, кто все еще продолжает лелеять мечту о том, что Минский тракторный больше не в руках государства, его купил частник и все вдруг стали жить хорошо. Как бы не так.
Александр Лукашенко:
В любой ситуации, в решении проблем ли или в создании стратегии, самый разумный подход – исходить из того, что у тебя есть сегодня. В случае с МТЗ – есть база, наработанная репутация, желание развиваться. Но главное – люди, профессионалы, которые знают, как это делать. Потому стоит ли сомневаться в будущем «Беларуса»?
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За что ценят «Беларуса»? В чём секрет успеха легендарного МТЗ и какую оценку его работе дал Президент
Новости Беларуси. На неделе этому легендарному белорусскому предприятию исполнилось 74 года. 29 мая на МТЗ приехал Александр Лукашенко, сообщили в программе...
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