|
Белорусская экзотика. Что посмотреть и где побывать в Нарочанском крае: гайд для туриста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.
Кристина Федорович, корреспондент:
Этот регион способен удивить каждого. Чем? Сейчас и узнаем.
На этой неделе Нарочанский край возглавил список самых популярных курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха. Государственная программа развития курортной зоны региона помогла Нарочи воплотить мечты туристов.
И первое место, куда они обычно попадают – «Аптекарский сад». Наша съемочная группа – не исключение.
Ну и куда ж без хлебных традиций? Можно посмотреть, а можно самому и попробовать.
Читайте также:
Валерия Ётчик, экскурсовод:
Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Водяная мельница в работе, и мы с опытным пекарем готовим свежий хлеб.
Нина Бута, пекарь:
Свои традиции, своя история, своя природа. Каждый год белорусы открывают для себя уникальную красоту родного края. В 2020 году дается возможность снова осмотреться. Время больших поездок по малой родине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)