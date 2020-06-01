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Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В усадьбе в Мядельском районе находятся шесть музеев: ретроавтомобилей, народного быта, хлеба, самогонных аппаратов, трофейный дом, музей самоваров и монет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, в коллекции последнего – 500 самоваров, нет двух одинаковых. Потребовалось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. И, как тут шутят, скоро придется достраивать этаж.
Валерия Ётчик, экскурсовод:
А вот и его антипод – самый большой самовар. Представьте, на 80 литров – для долгих чайных церемоний.
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Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?
Новости Беларуси. В усадьбе в Мядельском районе находятся шесть музеев: ретроавтомобилей, народного быта, хлеба, самогонных аппаратов, трофейный дом, музей...
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