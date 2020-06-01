«Посмотрите, как там все черно». Они приехали в Нарочанский край отдохнуть, но остались и организовали бизнес

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

Эта усадьба – и тут не все так просто – возможность для тех, кто любит активный отдых.





Антон Гладкий, заместитель руководителя агроусадьбы:

Наше главное условие – байдарочный сплав. Если гости хотят погостить у нас, они обязаны сплавиться на байдарках. Это наш стандартный маршрут, который длится 11 километров.

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История этого места началась еще 13 лет назад, когда Антон и его отец однажды приехали сюда на каникулы, но так тут и остались. Признаются: по-другому свою жизнь не представляют.





Антон Гладкий:

Одна из наших главных фишек – русская баня «по-черному». Топится с помощью старинной печи-каменки по старинной технологии, весь дым от горения дров уходит в парилку. Парилка получается вся черная. Посмотрите, как там все черно, все в копоти, придает особую атмосферу во время парения.









Каждый сезон предлагают что-то новое.

Еще одна особенность – чан для ванны. Вода – 42 градуса: пару минут здесь и прямо в реку – хорошая перезагрузка, как и байдарки.

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Антон Гладкий:

Наш стандартный плавательный маршрут байдарочный длится 11 километров, чистого времени это выходит часа 2-2,5 (разные компании по-разному плавают). На маршруте есть 2-3 стоянки лесных, на которых гости могут выйти и сделать пикник, отдохнуть, расслабиться, позагорать. Многие просто не знают, что это такое и не представляют, каково это – плыть по реке, слышать шум деревьев, видеть небольших рыбок.