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«Посмотрите, как там все черно». Они приехали в Нарочанский край отдохнуть, но остались и организовали бизнес
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.
Эта усадьба – и тут не все так просто – возможность для тех, кто любит активный отдых.
Антон Гладкий, заместитель руководителя агроусадьбы:
История этого места началась еще 13 лет назад, когда Антон и его отец однажды приехали сюда на каникулы, но так тут и остались. Признаются: по-другому свою жизнь не представляют.
Антон Гладкий:
Каждый сезон предлагают что-то новое.
Еще одна особенность – чан для ванны. Вода – 42 градуса: пару минут здесь и прямо в реку – хорошая перезагрузка, как и байдарки.
Антон Гладкий:
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«Посмотрите, как там все черно». Они приехали в Нарочанский край отдохнуть, но остались и организовали бизнес
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за аргументами верхом...
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