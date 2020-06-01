В Лунинце подросток оплачивал школьные обеды чужой банковской картой

Источник материала: Виртуальный Брест

Подросток из Лунинца рассчитывался за школьные обеды чужой банковской картой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





С банковского счета жительницы Лунинца несколько дней подряд списывалось по Br2. Причем карточка все время находилась у потерпевшей. После получения третьего SMS-оповещения о списании денежных средств женщина обратилась в Лунинецкий РОВД.

Как оказалось, ко всем этим случаям причастен 15-летний друг сына заявительницы. Однажды зайдя в гости, подросток обратил внимание на банковские карточки, которые лежали на морозильной камере. Там же находилась карта кодов для входа в личный кабинет приложения банка. Парень сфотографировал конфиденциальные данные на свой мобильный телефон.

Установлено, что он просил знакомых рассчитаться за него наличными деньгами в буфете учреждения образования. Затем переводил деньги с карточки потерпевшей на счета своих товарищей. До встречи с милиционерами парень успел удалить с мобильного телефона доказательства, подтверждающие его причастность к хищению денежных средств.

Для более детального исследования мобильного устройства была назначена экспертиза радиоэлектронных устройств. При ее проведении экспертам удалось восстановить удаленную информацию: фотоснимки банковской карточки матери друга, а также карты кодов для проведения онлайн-операций. Парень сознался в содеянном.

Помимо этого он оплатил счета за компьютерную игру в интернете. В этот раз операция была произведена с банковской карты мужа заявительницы.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей.