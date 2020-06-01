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Горячую воду в Бресте отключать опять передумали. Есть официальное подтверждение

01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Друзья, в информации, которая была опубликована на прошлой неделе, было заявлено, что с 1 июня отключат горячую воду у большей части города Бреста (ладно, уговорили, меньшей части) для проведения испытаний теплосетей.

Горячую воду в Бресте отключать опять передумали. Есть официальное подтверждение

Однако есть данные, что этого не произошло - горячая вода в наличии в кранах.

Диспетчер объясняет причину так:

- Воду не отключают, потому что ЦГБ входит в общую систему испытаний водоснабжения. Больница закрыта на работу с ковидом, и врачи моются после выхода из грязной зоны. Поэтому воду решили не отключать пока.

Похожая информация поступает из других источников:

- В субботу передано распоряжение о запрете отключений ГВС и испытаний теплосетей. По крайней мере предприятия ЖКХ не должны отключать. Что касается теплосетей (это уже энергетики) то тут информации нет.

Официального подтверждения, как обычно, нет. Как нет и официальных данных о том, что отключат. Якобы, отменили испытания в субботу. Может быть вы подскажете, отключили у вас горячую воду или нет? Проверьте свои краны, пожалуйста.

Интересуют вот эти улицы:

  • - в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева;
  • - районы – технического университета, СМЭП ГАИ;
  • - ул. Октябрьской Революции, 2;
  • - пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная.
  • - ул. Энгельса, ул. Крупской, ул. Гоголя, ул. Наганова;
  • - ул. Воровского, 13, 13/1, 15/1, 17, 20, 20/1, 21, 23, 25, 27; ул. Гоголя, 1, 1А, 2, 2В, 4/1, 5, 7, 7/1, 9; ул. Наганова, 3.

Официально:

Уважаемые абоненты. В связи с распоряжением Брестского Городского Исполнительного Комитета гидравлические испытания запланированные на период с 01.06.2020 по 05.06.2020г. переносятся на более поздний срок. Срок проведения будет сообщен дополнительно.

РУП «Брестэнерго» информирует, что в соответствии с решением городских исполнительных комитетов в городах Брест и Пинск не будет осуществляться отключение горячего водоснабжения, запланированное на 1 июня 2020.

 
Теги: Брест
 
 
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