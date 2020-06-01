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Горячую воду в Бресте отключать опять передумали. Есть официальное подтверждение
01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Друзья, в информации, которая была
Однако есть данные, что этого не произошло - горячая вода в наличии в кранах.
Диспетчер объясняет причину так:
Похожая информация поступает из других источников:
Официального подтверждения, как обычно, нет. Как нет и официальных данных о том, что отключат. Якобы, отменили испытания в субботу. Может быть вы подскажете, отключили у вас горячую воду или нет? Проверьте свои краны, пожалуйста.
Интересуют вот эти улицы:
Официально:
Уважаемые абоненты. В связи с распоряжением Брестского Городского Исполнительного Комитета гидравлические испытания запланированные на период с 01.06.2020 по 05.06.2020г. переносятся на более поздний срок. Срок проведения будет сообщен дополнительно.
РУП «Брестэнерго» информирует, что в соответствии с решением городских исполнительных комитетов в городах Брест и Пинск не будет осуществляться отключение горячего водоснабжения, запланированное на 1 июня 2020.
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Друзья, в информации, которая была опубликована на прошлой неделе, было заявлено, что с 1 июня отключат горячую воду у большей части города Бреста (ладно,...
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