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Лукашенко рассказал Вакульчику о каких-то ветрах и обратился к «майданутым»

01.06.2020 12:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственная безопасность Беларуси очень важна, и ведущую роль в защите независимости и суверенитета должны играть КГБ и президент.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в Беларуси научились бороться «с ветрами и ураганами».

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», - сказал он.

Лукашенко сказал, что знает о целях, «которые преследуют тут отдельные ветродуи».

«Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», - подчеркнул Лукашенко.

 

 
 
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Государственная безопасность Беларуси очень важна, и ведущую роль в защите независимости и суверенитета должны играть КГБ и президент.
 
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