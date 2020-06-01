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Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза

01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Налоговые платежи резидентов Парка высоких технологий из Брестской области в январе-апреле 2020 года увеличились в 1,6 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области.

Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза

За январь-апрель текущего года резиденты ПВТ перечислили в бюджет Br2,3 млн налоговых платежей, что составляет 0,4% от доходов области. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли в 1,6 раза.

В структуре поступлений более 90% приходится на подоходный налог. По уплате остальных налогов и сборов эта категория плательщиков пользуется налоговыми преференциями согласно декрету "О Парке высоких технологий".

На 1 мая на учете в налоговых органах Брестской области состояло 11 организаций - резидентов Парка высоких технологий. Это на три предприятия больше по сравнению с аналогичной датой 2019 года. Основным видом деятельности резидентов ПВТ является компьютерное программирование.

 
 
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  Налоговые платежи резидентов Парка высоких технологий из Брестской области в январе-апреле 2020 года увеличились в 1,6 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-центре...
 
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