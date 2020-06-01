ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

01.06.2020 15:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

В одном выступлении – вся мощь белорусской армии. Десантники показали не только армейский рукопашный бой, который вобрал в себя лучшее из многих единоборств мира, они устроили настоящее эффектное шоу. Делали сальто и выстроили живую пирамиду.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

Варвара Королева, воспитанница Витебского детского дома:
Мне очень понравилось, особенно эти спортивные номера, когда они били об себя эти палки, ложились на гвозди, кирпичи разбивали. Очень спортивные ребята, мне очень нравится. В детстве очень хотела в армию.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

Милена Аксаментова, воспитанница Витебского детского дома:/
Очень классно получилось, мужчины крепкие. Представление было красивое. Армия у нас классная.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

Евгений Полочанин, гвардеец 103-й витебской воздушно-десантной бригады:
В армии мы все время работаем, делаем все, чтобы защитить наше будущее, наше будущее поколение. И показать, что каждый мужчина, будущий мужчина должен попасть в армию и должен стать защитником своего Отечества и своего тоже будущего народа.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

Дети долго не отпускали гостей уже после выступления и даже вызвали их на своеобразный батл. Спортивная подготовка отдельных воспитанников впечатлила даже военных. После окончания шоу подростки смогли сделать селфи с военнослужащими.

Люди в материале: Варвара Королева, Милена Аксаментова, Евгений Полочанин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как проходит судебный процесс по делу о взрыве 3 июля в Минске. Фигуранты дела вину не признают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика