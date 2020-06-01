|
«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном выступлении – вся мощь белорусской армии. Десантники показали не только армейский рукопашный бой, который вобрал в себя лучшее из многих единоборств мира, они устроили настоящее эффектное шоу. Делали сальто и выстроили живую пирамиду.
Варвара Королева, воспитанница Витебского детского дома:
Милена Аксаментова, воспитанница Витебского детского дома:/
Евгений Полочанин, гвардеец 103-й витебской воздушно-десантной бригады:
Дети долго не отпускали гостей уже после выступления и даже вызвали их на своеобразный батл. Спортивная подготовка отдельных воспитанников впечатлила даже военных. После окончания шоу подростки смогли сделать селфи с военнослужащими.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу
Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)