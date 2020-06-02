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River Cleanup: Во время международной экологической кампании на реке Неман проведут уборку

02.06.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

River Cleanup: Во время международной экологической кампании на реке Неман проведут уборку

Сделать реки чище! Белорусов приглашают поддержать международную экологическую акцию River Cleanup. В нашей стране уборка пройдёт на берегах Немана.

Только наводить чистоту будут не массово, а в индивидуальном порядке. То есть, каждый может выбрать прибрежную зону и очистить её от мусора. А в доказательство при желании записать видео или фото и разместить в соцсетях с пометкой #эко-мониторинг или #rivercleanup.

Международная экологическая кампания стартовала в 2017-м с реки Рейн. В прошлом году охватила Европу и Азию, а сейчас пришла и в Беларусь. Добровольцы из нашей страны, а также России и Литвы объединятся, чтобы навести порядок на берегах Немана и Нериса от истоков до Балтийского моря.

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Сделать реки чище! Белорусов приглашают поддержать международную экологическую акцию River Cleanup. В нашей стране уборка пройдёт на берегах Немана. Только наводить...
 
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