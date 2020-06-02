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Алсу впервые показала своего сына
Источник материала: ОНТ
Певица Алсу в первый раз показала фото своего трехлетнего сына Рафаэля. Снимком звезда поделилась в Instagram.
На кадрах Алсу запечатлена вместе со своими детьми: двумя дочками и сыном. Мальчик позирует спиной к камере.
До сих пор артистка не показывала малыша даже в таком виде. К слову, своих дочерей Сафину (13 лет) и Микеллу (11 лет) она тоже показала публике лишь, когда девочкам исполнилось по пять лет.
Певица признавалась, что хочет уберечь детей от излишнего внимания прессы и общественности.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото! С Днем защиты детей! Берегите друг друга», – подписала фото Алсу.
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Певица Алсу в первый раз показала фото своего трехлетнего сына Рафаэля. Снимком звезда поделилась в Instagram. На кадрах Алсу запечатлена вместе со своими детьми: двумя...
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