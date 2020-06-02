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Алсу впервые показала своего сына

02.06.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алсу впервые показала своего сына

Певица Алсу в первый раз показала фото своего трехлетнего сына Рафаэля. Снимком звезда поделилась в Instagram.

На кадрах Алсу запечатлена вместе со своими детьми: двумя дочками и сыном. Мальчик позирует спиной к камере.

До сих пор артистка не показывала малыша даже в таком виде. К слову, своих дочерей Сафину (13 лет) и Микеллу (11 лет) она тоже показала публике лишь, когда девочкам исполнилось по пять лет.

Певица признавалась, что хочет уберечь детей от излишнего внимания прессы и общественности.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото! С Днем защиты детей! Берегите друг друга», – подписала фото Алсу.

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Певица Алсу в первый раз показала фото своего трехлетнего сына Рафаэля. Снимком звезда поделилась в Instagram. На кадрах Алсу запечатлена вместе со своими детьми: двумя...
 
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