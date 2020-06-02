Основано не на реальных событиях. Дети Арбениной сбегают из дома в новом клипе «Ночных Cнайперов»

Источник материала: Tut.by

Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» опубликовали клип на песню «Казино». По сюжету ролика к певице домой приезжают участники группы, чтобы репетировать. В это время дети Арбениной Артем и Марта устраивают побег.

Режиссером видео стала Екатерина Резвова. По сценарию двойняшки устраивают побег из самоизоляции: собирают дорогие сердцу вещи, любимых питомцев, успевают даже запрыгнуть в автомобиль, пока мама не замечает неладное.

В титрах к ролику отмечается, что сюжет основан не на реальных событиях. «Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали», — написали создатели клипа.

Напомним, что детям Арбениной 10 лет. Певица скрывает личность их отца не только от общественности, но и от самих Артема и Марты. В одном из интервью Диана призналась, что дети интересовались этим вопросом, и она обещала им все рассказать, но позже.

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