Кардашьян уменьшила голову своего ребенка на фото, и люди не понимают зачем

Источник материала: Tut.by

Известная модель Ким Кардашьян ежедневно делится контентом с фанатами. И хотя ее не раз уличали в большом количестве фотошопа на снимках, критика со стороны поклонников никогда не останавливала молодую маму экспериментировать с цветом и чрезмерной коррекцией фигуры.

На этот раз фанатский аккаунт под названием celebface, который предлагает подписчикам сравнить фото популярных звезд шоу-бизнеса до и после обработки, уличил супругу Канье Уэста в фотошопе собственных детей — 6-летней Норт и 4-летнего Сейнта, пишет medialeaks.

Аккаунт показал оригинальные снимки до и после обработки, снятые в 2018 году во время отдыха звездной семьи на Бали.





— Вы когда-нибудь видели фотографии неестественных детей в Instagram? Я имею в виду фильтры и Facetune. Неужели эти женщины думают, что их дети недостаточно хороши для их страниц в Instagram? Грустно, когда кто-то так сильно заботится о совершенстве и теряет связь с реальностью, — подписал этот снимок celebface.

Модель отредактировала не только собственное лицо, но и фигуры малышей. Ким так увлеклась процессом, что уменьшила голову и живот малышки Норт, которые, видимо, не соответствовали идеальным параметрам в ее понимании. Особенно хорошо это заметно на сравнительном видео:

Кроме того, бизнесвумен поменяла кислотно-зеленый цвет футболки и шорт детей на мягкий нюдовый оттенок в стиле коллекций собственного бренда Skims.

Фанаты звезды остались возмущены «экспериментом», о чем сразу же написали в комментариях:

— Почему она отфотошопила своих детей, чтобы они выглядели стройнее? Что за черт?

— Оставь детей в покое, им не нужен фотошоп.

— Это просто грустно.

— Жутко.

Комментаторы решили, что модель не считает фигуры детей достаточно стройными для публикации их фотографий в социальных сетях с многомиллионной аудиторией. После очередного разоблачения многие пользователи сделали заключение о том, что пристрастие Ким перешло в стадию зависимости от фотошопа:

— Ким Кардашьян действительно сумасшедшая… Всегда стремиться к совершенству даже для своих собственных детей… Пусть они будут естественными.

— Ух ты, какая больная навязчивая идея. Редактируйте свое лицо, свое тело или всё, что вы хотите, но, пожалуйста, оставьте своих детей в покое. Это очень печально.

— Я не могу поверить, что она отфотошопила живот своей дочери, какого черта?!

Но больше всего людям стало обидно за Норт, которую, по мнению фанов, с детства приучают быть идеальной и соответствовать звездной маме.