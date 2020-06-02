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В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров
02.06.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров, что на 1
Основные причины пожаров по городу Бресту:
Основные места возникновения пожаров:
Категории проживающих граждан, в домовладениях которых зарегистрированы пожары:
работающие граждане – 9 пожаров (- 40%, 2019 – 15);
неработающие граждане трудоспособного возраста – 3 пожара, (2019 – 0);
пенсионеры (не относящиеся к социальной категории граждан) – 6 пожаров (-14%, 2019 – 7).
Пожары с гибелью людей:
-10.04.2020 пожар в хозяйственном сарае, принадлежащем гражданину 1979 г.р. В результате пожара огнем повреждена деревянная кушетка и напольное покрытие. С места пожара с термическими ожогами пламенем лица, волосистой части головы, правого предплечья, коленных суставов, ожогом верхних дыхательных путей в отделение реанимации и интенсивной терапии УЗ «Брестская областная клиническая больница» доставлен близкий родственник владельца гражданин
Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о соблюдении правил безопасности! Если Вам понадобится помощь, звоните 101 или 112.
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В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров, что на 1 пожар больше (+3%), чем за аналогичный период прошлого года (2019 – 37) и 1...
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