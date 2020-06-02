Источник материала: Виртуальный Брест

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров, что на 1 пожар больше (+3%), чем за аналогичный период прошлого года (2019 – 37) и 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера (+100%, 2019 - 0). За истекший период 2020 г . от пожаров и его опасных факторов погиб 1 человек (за истекший период 2019 – от пожаров и его опасных факторов погибло 4 человека).





Основные причины пожаров по городу Бресту:

Нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования – 9 пожаров (или 24 % от общего количества пожаров, -31%, в 2019 – 13) (способствующие факторы – превышение срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышение токовой нагрузки электрической сети); Неосторожное обращение с огнем – 21 пожар (или 55% от общего количества пожаров, +40%, в 2019 году – 15); Поджоги – пожаров не зарегистрировано (2019 – 2). Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 4 пожара (или 11 % от общего количества, - 20%, в 2019 – 5). Шалость детей с огнем – 1 пожар (или 3 % от общего количества пожаров, в 2019 – 0). Нарушение правил эксплуатации газовых устройств – 1 пожар (или 3 % от общего количества, -50%, в 2019 – 2). Прочие причины (самовозгорание, фокусировка солнечных лучей, проявление сил природы) – 2 пожара (или 5% от общего количества, в 2019 – пожаров не зарегистрировано).





Основные места возникновения пожаров:

Здания для постоянного и временного пребывания людей – 19 пожаров. Транспорт – 6 пожаров. Общественные здания и сооружения – 13 пожаров.

Категории проживающих граждан, в домовладениях которых зарегистрированы пожары:

работающие граждане – 9 пожаров (- 40%, 2019 – 15);

неработающие граждане трудоспособного возраста – 3 пожара, (2019 – 0);

пенсионеры (не относящиеся к социальной категории граждан) – 6 пожаров (-14%, 2019 – 7).





Пожары с гибелью людей:

-10.04.2020 пожар в хозяйственном сарае, принадлежащем гражданину 1979 г.р. В результате пожара огнем повреждена деревянная кушетка и напольное покрытие. С места пожара с термическими ожогами пламенем лица, волосистой части головы, правого предплечья, коленных суставов, ожогом верхних дыхательных путей в отделение реанимации и интенсивной терапии УЗ «Брестская областная клиническая больница» доставлен близкий родственник владельца гражданин 1956 г .р., который 09.05.2020 скончался в учреждении здравоохранения. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о соблюдении правил безопасности! Если Вам понадобится помощь, звоните 101 или 112.