ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров

02.06.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров, что на 1 пожар больше (+3%), чем за аналогичный период прошлого года (2019 – 37) и 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера (+100%, 2019 - 0). За истекший период 2020 г. от пожаров и его опасных факторов погиб 1 человек (за истекший период 2019 – от пожаров и его опасных факторов погибло 4 человека).

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров

Основные причины пожаров по городу Бресту:

  1. Нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования – 9 пожаров (или 24 % от общего количества пожаров, -31%, в 2019 – 13) (способствующие факторы – превышение срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышение токовой нагрузки электрической сети);
  2. Неосторожное обращение с огнем – 21 пожар (или 55% от общего количества пожаров, +40%, в 2019 году – 15);
  3. Поджоги – пожаров не зарегистрировано (2019 – 2).
  4. Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 4 пожара (или 11 % от общего количества, - 20%, в 2019 – 5).
  5. Шалость детей с огнем – 1 пожар (или 3 % от общего количества пожаров, в 2019 – 0).
  6. Нарушение правил эксплуатации газовых устройств – 1 пожар (или 3 % от общего количества, -50%, в 2019 – 2).
  7. Прочие причины (самовозгорание, фокусировка солнечных лучей, проявление сил природы) – 2 пожара (или 5% от общего количества, в 2019 – пожаров не зарегистрировано).

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров

Основные места возникновения пожаров:

  1. Здания для постоянного и временного пребывания людей – 19 пожаров.
  2. Транспорт – 6 пожаров.
  3. Общественные здания и сооружения – 13 пожаров.

Категории проживающих граждан, в домовладениях которых зарегистрированы пожары:

работающие граждане – 9 пожаров (- 40%, 2019 – 15);

неработающие граждане трудоспособного возраста – 3 пожара, (2019 – 0);

пенсионеры (не относящиеся к социальной категории граждан) – 6 пожаров (-14%, 2019 – 7).

В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров

Пожары с гибелью людей:

-10.04.2020 пожар в хозяйственном сарае, принадлежащем гражданину 1979 г.р. В результате пожара огнем повреждена деревянная кушетка и напольное покрытие. С места пожара с термическими ожогами пламенем лица, волосистой части головы, правого предплечья, коленных суставов, ожогом верхних дыхательных путей в отделение реанимации и интенсивной терапии УЗ «Брестская областная клиническая больница» доставлен близкий родственник владельца гражданин 1956 г.р., который 09.05.2020 скончался в учреждении здравоохранения. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о соблюдении правил безопасности! Если Вам понадобится помощь, звоните 101 или 112.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   В городе Бресте за 5 месяцев 2020 года на территории города зарегистрировано 38 пожаров, что на 1 пожар больше (+3%), чем за аналогичный период прошлого года (2019 – 37) и 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика