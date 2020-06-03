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В Ивацевичском районе автопоезд, осуществляя манёвр разворота, наехал на пенсионерку
03.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Согласно материалам уголовного дела, 2 июня примерно в 15:45 69-летний житель Ивацевичского района, управляя автопоездом, осуществляя манёвр разворота на территории молочно-товарной фермы, во время начала движения прямо совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, допрошен подозреваемый, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.
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Согласно материалам уголовного дела, 2 июня примерно в 15:45 69-летний житель Ивацевичского района, управляя автопоездом, осуществляя манёвр разворота на...
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