В Ивацевичском районе автопоезд, осуществляя манёвр разворота, наехал на пенсионерку

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, 2 июня примерно в 15:45 69-летний житель Ивацевичского района, управляя автопоездом, осуществляя манёвр разворота на территории молочно-товарной фермы, во время начала движения прямо совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку.





От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, допрошен подозреваемый, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.