«Я в декрете, а зарплата мужа из-за кризиса уменьшилась на 300 рублей». Антикризисный бюджет

Источник материала: Tut.by

Екатерина и Дмитрий живут в частном доме, воспитывают маленького ребенка. У них нет автомобиля, а доходы на семью до кризиса составляли 1300 рублей. Сейчас эта сумма уменьшилась на 300 рублей. О своих тратах семья рассказала в своей истории на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей. Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь .

«Муж ушел на удаленку и мы экономим на проездном и его стрижке»

— Муж работает преподавателем в университете и учится в магистратуре, я в декретном отпуске. У нас 1 ребенок, 1,5 года. По профессии я экономист, поэтому ведением бюджета занимаюсь я. Делаю это в Excel. Раньше собирала чеки и вела учет по каждой позиции, но со временем начинаешь покупать в принципе одно и тоже, суммы по категориям из месяца в месяц не сильно отличаются, и теперь веду самую простую укрупненную таблицу, чтобы в целом понимать, как обстоят дела.

До кризиса муж получал 900 рублей, мои декретные 405 рублей. Итого 1305 рублей. Сейчас его зарплата около 580 рублей. Мои декретные остались 405. Итого 985 рублей.

Живем в своем частном доме, трат на аренду нет, очень этому конечно рады. Машины нет.





Наши стандартные ежемесячные расходы:

Коммунальные платежи (свет, газ, вода): 80−90 рублей в зимний период, в летний 40−50 рублей.





Мобильные телефоны, интернет: 50 рублей.

От домашнего телефона и телевизора отказались более 10 лет, чему очень рады, ну и платить за них не нужно).

Еще у нас есть три рассрочки — 63 рубля в месяц, мы покупали пылесос, пароочиститель, увлажнитель воздуха и холодильник. Мы могли оплатить эти покупки сразу, но осознанно решили взять рассрочку, во-первых ежемесячная сумма по них не накладная, во-вторых мы не тратим наши сбережения, в-третьих с нашим курсом за 2−3 года экономия около 100−140 $ получается.

Еще каждый месяц тратим 50−60 рублей на детские подгузники. Надеюсь, что скоро мы уйдем от этой статьи расходов.

До кризиса из обязательных платежей был еще проездной — 30 рублей, и стрижка мужа 20 рублей.

Сейчас он работает на удаленке и мы сидим в самоизоляции, поэтому на проезд ничего не тратим, а стригу его теперь я.

Итого получилось 263 рубля наши обязательные платежи. Остается 722 рубля.

«Муж, жена и ребенок 1,5 года: на продукты уходит 620 рублей»

Мы живем в частном секторе, ближайший гипермаркет или в принципе большой магазин в 6 км, рядом с домом есть две Живинки, но выбор продуктов очень скудный и цены на некоторые значительно больше, чем в той же Короне. Продуктовый рынок тоже в 6 км, иногда ходим туда пешком, пока гуляем с ребенком или кто-то из нас едет туда на велосипеде. В основном пользуемся только доставкой товаров. То, что покупается постоянно есть в избранном, на весь заказ у меня уходит минут 5. И благодаря этому никогда не берутся лишние продукты. Когда идешь в магазин, то одно увидишь, захочется, то второе, в итоге часть корзины того, что не планировал.

Глобально закупаемся продуктами 2 раза в месяц, еще несколько раз дозакупаемся по мелочи.

Расходы на продукты:

Курица, свинина, индейка и красная рыба — 170 рублей;

Молочка: 150 рублей

Овощи заказываем через Инстаграм, нашли людей которые сами выращивают все, еще и на дом привозят, качество на высоте. Цены даже дешевле, чем на нашем рынке. В месяц на овощи уходит 100−120 рублей. Это привезли как раз сегодня на 10 дней.





Фрукты покупаем на рынке по возможности, иногда в месяц это 100 рублей, иногда чуть больше.

Крупы, бакалея, и бытовая химия около 80 рублей.

На троих выходит 620 рублей.

Кто-то скажет, что мы тратим много на еду, кто-то, что мало. Но в целом мы питаемся разнообразно, у нас много мяса, рыбы, овощей и фруктов. Еще пару лет назад полностью исключили магазинный хлеб, батон, полуфабрикаты, сосиски, колбасы, торты, печенье и шоколад.

Хлеб и батон я пеку сама дома, сладкое тоже, 2−3 раза в неделю что-нибудь пеку, пельмени тоже сами делаем. Если хочется пиццу, то тоже сами делаем. И это не из-за экономии, и да, времени это занимает, но по вкусу никогда не сравнится с магазинным, нам домашнее гораздо вкуснее. И всегда знаешь, что ты ешь.

Еще каждый месяц я покупаю на насколько из бакалеи больше, так со временем сформировался небольшой запас. Очень удобно, если что-то закончилось, не нужно никуда идти, заглянул в шкаф и взял.

В этом году решили посадить огурцы, помидоры, кабачки, тыкву и зелень. Сразу скажу, что участок у нас очень маленький, даже для маленького огорода места здесь нет, поэтому попробуем вырастить это все в горшках, посмотрим, что получится.



Фото автора конкурсной истории

«До кризиса большую часть гардероба заказывали из США»

У нас есть список важных покупок для ребенка, для дома, для мужа, для меня и общие покупки. С этой суммы покупаем что-то из это списка.

Когда мы поженились и перевозили вещи, то увидели, что у обоих есть вещи и одежда, которые лежат на случай «а вдруг когда-нибудь пригодится». Тогда мы решили, если вещь лежит 1 год и ее никто не использовал, значит она идет на свалку. Со временем мы научились не покупать лишнее, а только то, что нам действительно нужно и чем мы будем пользоваться именно сейчас. Это касается и мебели, и мелочей для дома, и вещей.

В резерве еще есть деньги, которые дают в премию мужу на работе на Новый год и дарят родственники на дни рождения и праздники. В основном с них покупается что-то крупное или одежда с обувью. Есть сбережения, но они не для трат.

Что касается одежды и обуви для нас, то до кризиса мы покупали большую часть гардероба для всей семьи в Америке. Для тех, кто думает, что это дорого вот пример: Джинсы Levis, на официальном сайте со всеми скидками я купила себе за 18 $, какие-то за 30 $, у нас в фирменном магазине они стоят от 200, если не все 350 рублей.

Кроссовки Adidas тоже на официальном сайте 35 $. Детские вещи покупаем в Carters, там за вещь получается около 3−4 $. Часто и в наших магазинах бывают большие скидки, я к тому, то при желании и если потратить на это время, то можно очень хорошо одеваться за небольшие деньги. Доставку нам оплачивает друг, который живет в Америке, в качестве подарка на День Рождение.

Мы растим ребенка только вдвоем, поэтому досуг проводим либо втроем либо кто-то кого-то отпускает погулять. В месяц ходили по очереди в кино около 2 раз. Наш друг работает в аквапарке, потому у нас есть постоянно дешевые билеты. Муж ходил каждую неделю, я два раза в месяц. Сейчас полностью находимся на самоизоляции, досуг проводим в саду или гуляем по окрестностям.

Что изменилось для нас в связи с кризисом? Теперь мы живем от зарплаты до зарплаты, этих 320 рублей чувствуется, что не хватает. Приходится все время выбирать, что на данный момент нужнее купить. Но зато теперь у нас появилось много времени, чтобы побыть вместе.