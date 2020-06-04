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В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы

04.06.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы

На юге Китая мужчина напал с ножом на сотрудников и учеников начальной школы. В результате инцидента пострадали не менее 40 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу.

Нападение произошло 4 июня около 8:30 по местному времени. Пострадали как минимум 40 человек, трое из них в тяжелом состоянии: ученик, охранник и директор школы.

Личность нападавшего установлена. Им оказался 50-летний охранник Ли. Мотивы совершения преступления неизвестны.

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На юге Китая мужчина напал с ножом на сотрудников и учеников начальной школы. В результате инцидента пострадали не менее 40 человек, информирует РИА Новости со...
 
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