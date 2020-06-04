Вспоминая президентские выборы. Как под хруст стекла умерла хрупкая надежда

gazetaby.com Спецпроект «10/20», публикация





Собираясь на дежурство в редакцию 19 декабря 2010-го, я меньше всего ожидал увидеть спустя несколько часов фотографии окровавленного кандидата в президенты и десятков избитых демонстрантов.





На перроне в ожидании электрички на Минск увидел двух милицейских майоров. Они направлялись в сторону заславского отделения милиции, попутно обсуждая ссобойки, приготовленные женами на ночное дежурство.





Тогда я еще подумал, что милицинер, который за несколько часов до конца голосования говорит с коллегой о котлетах и картофельном пюре с маринованным огурчиком, это лучшая ассоциация с выборами-2010.













Та кампания была особенной. Она проходила на фоне относительной политической оттепели, длившейся второй год. В киоски вернулись некоторые из независмых газет, одна из репрессивных статей уголовного кодекса была поставлена на паузу. Власть начала диалог с Западом, Лукашенко побывал в Риме и Вильнюсе. Беларусь стала участницей программы Евросоюза «Восточное партнерство».





А еще, как и сейчас, обострились отношения с Кремлем (конфликт удалось погасить только за 10 дней до выборов).





То, что происходило в Минске в разгар избирательной кампании, по тогдашним меркам (да и по нынешним тоже), можно было смело назвать разгулом демократии. Пикеты у ГУМа с трафаретным Некляевым, перфомансы с бело-красно-белыми флагами вдоль проспекта Независимости, массовые встречи с избирателями в центре столицы — все это практически не вызывало ответной реакции властей, создавая впечатление праздника непослушания.





И даже призывы «сменить лысую резину» вперемешку с резкими выпадами в адрес Лукашенко во время телевыступлений, проявляя нехарактерную для нее в таких ситуациях выдержку, власть игнорировала. До поры до времени, как показали события вечера 19 декабря.





В тот вечер под хруст стекла умерла хрупкая надежда. Не на смену власти, нет. Ее, судя по всему, всерьез никто и не собирался менять. Немотивированно жестокий разгон протестов и последовавший за ним разгром оппозиции поставил крест не только на оттепели. Если у нас и был тогда шанс хотя бы наметить движение в сторону нормальности, на выход из тупика, то в тот вечер он был растоптан.



