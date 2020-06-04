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Вспоминая президентские выборы. Как под хруст стекла умерла хрупкая надежда

04.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько личных воспоминаний и впечатлений о президентской кампании десятилетней давности в рамках спецпроекта «10/20».

Вспоминая президентские выборы. Как под хруст стекла умерла хрупкая надежда
Фото Reuters/TUT.BY
Спецпроект «10/20», публикация gazetaby.com

Собираясь на дежурство в редакцию 19 декабря 2010-го, я меньше всего ожидал увидеть спустя несколько часов фотографии окровавленного кандидата в президенты и десятков избитых демонстрантов.

На перроне в ожидании электрички на Минск увидел двух милицейских майоров. Они направлялись в сторону заславского отделения милиции, попутно обсуждая ссобойки, приготовленные женами на ночное дежурство.

Тогда я еще подумал, что милицинер, который за несколько часов до конца голосования говорит с коллегой о котлетах и картофельном пюре с маринованным огурчиком, это лучшая ассоциация с выборами-2010.



Та кампания была особенной. Она проходила на фоне относительной политической оттепели, длившейся второй год. В киоски вернулись некоторые из независмых газет, одна из репрессивных статей уголовного кодекса была поставлена на паузу. Власть начала диалог с Западом, Лукашенко побывал в Риме и Вильнюсе. Беларусь стала участницей программы Евросоюза «Восточное партнерство».

А еще, как и сейчас, обострились отношения с Кремлем (конфликт удалось погасить только за 10 дней до выборов).

То, что происходило в Минске в разгар избирательной кампании, по тогдашним меркам (да и по нынешним тоже), можно было смело назвать разгулом демократии. Пикеты у ГУМа с трафаретным Некляевым, перфомансы с бело-красно-белыми флагами вдоль проспекта Независимости, массовые встречи с избирателями в центре столицы — все это практически не вызывало ответной реакции властей, создавая впечатление праздника непослушания.

И даже призывы «сменить лысую резину» вперемешку с резкими выпадами в адрес Лукашенко во время телевыступлений, проявляя нехарактерную для нее в таких ситуациях выдержку, власть игнорировала. До поры до времени, как показали события вечера 19 декабря.  

В тот вечер под хруст стекла умерла хрупкая надежда. Не на смену власти, нет. Ее, судя по всему, всерьез никто и не собирался менять. Немотивированно жестокий разгон протестов и последовавший за ним разгром оппозиции поставил крест не только на оттепели. Если у нас и был тогда шанс хотя бы наметить движение в сторону нормальности, на выход из тупика, то в тот вечер он был растоптан.
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько личных воспоминаний и впечатлений о президентской кампании десятилетней давности в рамках спецпроекта «10/20».
 
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