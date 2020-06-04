Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Венгрии, который с официальным визитом посетит Беларусь

Источник материала: ОНТ

Важный этап в развитии белорусско-венгерских отношений. 5 июня Президент Беларуси проведет переговоры с премьер-министром Венгрии, который прибудет в нашу страну с официальным визитом.

Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов. У отношений Минска и Будапешта не только хороший фундамент, но и большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах. На переговорах также обсудят сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства». Не обойдут вниманием ситуацию в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

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