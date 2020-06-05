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Лукашенко дал напутствие новому правительству
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал напутствие новому составу правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко. В перестановках разбиралась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Уже до начала заседания журналисты присматривались к новым лицам, которых пригласили сегодня во Дворец независимости. Случайных людей на таких мероприятиях не бывает. Лукашенко ранее заявлял, что новый кабинет министров будет утвержден до президентских выборов. Позиция главы государства четкая: белорусы должны знать, с кем идет на выборы действующий президент.
Работа над новым составом правительства шла целый год. Многие уже успели себя зарекомендовать в должности, поэтому при ней и остались. Семь человек ушли сегодня с новыми портфелями. Самая большая интрига была вокруг поста премьер-министра. Главой правительства стал Роман Головченко. До этого он возглавлял Госкомвоенпром.
Президент ориентирует новое правительство на полную отдачу в работе. В период пандемии экономика страны восстанавливается с минимальными потерями. Но Лукашенко ждет от кабинета министров прорыва, а с ним и увеличение экспорта и благосостояния людей.
Лукашенко и раньше говорил, что чиновников, которые не войдут в новое правительство, без работы не останутся. Все они могут принести пользу своей стране, только на других должностях.
Также назначены новые министры архитектуры и строительства, информации, промышленности, финансов и ЖКХ. Помимо этого – руководители Комитетов госконтроля, имущества и военпрома. И наконец, первый вице-премьер, вице-премьер и заместитель главы Администрации президента.
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Президент ждет от кабинета министров прорыва в экономике, а с ним и увеличение экспорта и благосостояния людей.
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