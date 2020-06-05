Лукашенко дал напутствие новому правительству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал напутствие новому составу правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко. В перестановках разбиралась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Уже до начала заседания журналисты присматривались к новым лицам, которых пригласили сегодня во Дворец независимости. Случайных людей на таких мероприятиях не бывает. Лукашенко ранее заявлял, что новый кабинет министров будет утвержден до президентских выборов. Позиция главы государства четкая: белорусы должны знать, с кем идет на выборы действующий президент.

«Мы сегодня сдаем экзамен. Не только я, услышьте меня, не только я, и не столько я сдаю этот экзамен. Вы! Соберемся, сдаем экзамен, сохраним страну и будем гордиться тем, что время выбрало нас – в этот момент и в это время. Так что экзамен это – выборы президента Республики Беларусь», – сказал глава государства.

Работа над новым составом правительства шла целый год. Многие уже успели себя зарекомендовать в должности, поэтому при ней и остались. Семь человек ушли сегодня с новыми портфелями. Самая большая интрига была вокруг поста премьер-министра. Главой правительства стал Роман Головченко. До этого он возглавлял Госкомвоенпром.

«Я за ним наблюдаю давно. Я куда его только не бросал. Он у меня объехал весь мир, будучи послом. И языки выучил. И знает, как переговоры вести, и со мной учувствовал в них. И работал на самом сложном направлении, где мы вообще никаких позиций не имели, а сегодня они наши лучшие друзья. В Индии последний раз. Крупнейшая страна», – отметил президент.

Президент ориентирует новое правительство на полную отдачу в работе. В период пандемии экономика страны восстанавливается с минимальными потерями. Но Лукашенко ждет от кабинета министров прорыва, а с ним и увеличение экспорта и благосостояния людей.

«Мы два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая цветущую страну, делали не для того, чтобы ее приватизировали. Нам досталась страна, независимое государство, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день и кому-то отдали. Я хочу, чтобы все услышали», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко и раньше говорил, что чиновников, которые не войдут в новое правительство, без работы не останутся. Все они могут принести пользу своей стране, только на других должностях.

Также назначены новые министры архитектуры и строительства, информации, промышленности, финансов и ЖКХ. Помимо этого – руководители Комитетов госконтроля, имущества и военпрома. И наконец, первый вице-премьер, вице-премьер и заместитель главы Администрации президента.