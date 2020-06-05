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Лукашенко отправил правительство в отставку
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусское правительство во главе с премьер-министром Сергеем Румасом сегодня вечером ушло в отставку. Кадровые перестановки в кабинете министров президент Александр Лукашенко анонсировал еще на прошлой неделе, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Он отметил, что из правительства должны уйти те, кто не справляется с работой в период кризиса. Кто из действующего состава сохранит свой пост, пока неизвестно. Правительство работало почти два года. О намерении до выборов сформировать новый состав кабинета министров Александр Лукашенко заявил 25 мая.
Напомним, премьер-министра в Беларуси назначает президент, а утверждает в должности палата представителей. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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Президент Беларуси отметил, что из правительства должны уйти те, кто не справляется с работой в период кризиса.
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