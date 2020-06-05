В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.

Малыш вместе с родителями гостил у бабушки в частном доме. Семья топила печь. Преждевременное закрытие ее заслонки и стало причиной отравления ребенка, которому к вечеру стало плохо.



Родители доставили мальчика в приемное отделение детской больницы Солигорска, откуда он был госпитализирован в реанимацию районной больницы. Пострадавший находится в сознании, его состояние — средней тяжести.



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