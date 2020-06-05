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В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.

05.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 мая 2020 23:30 4470

В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: AGRONEWS

Вчера, 17 мая, в Солигорскую центральную районную больницу поступил ребенок 2010 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом».

В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.

Малыш вместе с родителями гостил у бабушки в частном доме. Семья топила печь. Преждевременное закрытие ее заслонки и стало причиной отравления ребенка, которому к вечеру стало плохо.

Родители доставили мальчика в приемное отделение детской больницы Солигорска, откуда он был госпитализирован в реанимацию районной больницы. Пострадавший находится в сознании, его состояние — средней тяжести.

Уважаемые граждане! МЧС напоминает о том, что безопасность ваша и ваших близких зависит, прежде всего, от вас самих! Будьте бдительны при обращении с огнем!

Источник: AGRONEWS 

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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18 мая 2020 23:30 4470 В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением...
 
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