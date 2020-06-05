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В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.
05.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 мая 2020 23:30 4470
В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением угарным газом.
Вчера, 17 мая, в Солигорскую центральную районную больницу поступил ребенок 2010 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом».
Малыш вместе с родителями гостил у бабушки в частном доме. Семья топила печь. Преждевременное закрытие ее заслонки и стало причиной отравления ребенка, которому к вечеру стало плохо.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 мая 2020 23:30 4470 В Солигорске ребенок попал в реанимацию с отравлением...
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