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Выпускники Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза
Источник материала: ОНТ
Памятный и торжественный момент для выпускников Института пограничной службы. 92 офицера получили дипломы об окончании вуза.
Это единственное в стране высшее учебное заведение, которое готовит специалистов пограничного профиля. Сегодняшние выпускники в совершенстве владеют иностранными языками, способны выполнять задачи в условиях сложной оперативной обстановки. Большинство имеет более двух спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта. Наметилась интересная тенденция: в последнее время преподаватели с удовлетворением отмечают успехи в военном деле представительниц прекрасного пола: у шести девушек дипломы с отличием!
Система подготовки офицерских кадров сегодня отвечает современным требованиям Министерства образования, национальной и европейской системам менеджмента качества. За 27 лет в вузе подготовили более 2,5 тысяч офицеров, из них 150 человек окончили Институт с отличием. Восемь выпускников уже стали командирами воинских частей.
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Памятный и торжественный момент для выпускников Института пограничной службы. 92 офицера получили дипломы об окончании вуза. Это единственное в стране высшее...
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