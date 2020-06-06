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Выпускники Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза

06.06.2020 09:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выпускники Института пограничной службы получили дипломы об окончании вуза

Памятный и торжественный момент для выпускников Института пограничной службы. 92 офицера получили дипломы об окончании вуза.

Это единственное в стране высшее учебное заведение, которое готовит специалистов пограничного профиля. Сегодняшние выпускники в совершенстве владеют иностранными языками, способны выполнять задачи в условиях сложной оперативной обстановки. Большинство имеет более двух спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта. Наметилась интересная тенденция: в последнее время преподаватели с удовлетворением отмечают успехи в военном деле представительниц прекрасного пола: у шести девушек дипломы с отличием!

Сергей Жилинский, начальник института пограничной службы Республики Беларусь: «2020-й год для нас особенный: впервые мы выпускаем 19 девушек, которые скоро, как и мужчины, станут в строй защитников государственной границы. Их ждут руководители подразделений и за ними будут закреплены наставники, которые за максимально короткое время введут их в курс дела. 

Вероника Макоед, выпускница Института пограничной службы Республики Беларусь: «Я всегда мечтала стать офицером, меня всегда привлекали люди в военной форме. Мне повезло, что на год поступления Институт принимал первый набор девушек, и что среди этого набора оказалась я. После отпуска я буду служить старшим контролёром отделения погранслужбы Минск-2».

Система подготовки офицерских кадров сегодня отвечает современным требованиям Министерства образования, национальной и европейской системам менеджмента качества. За 27 лет в вузе подготовили более 2,5 тысяч офицеров, из них 150 человек окончили Институт с отличием. Восемь выпускников уже стали командирами воинских частей. 

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Теги: Минск
 
 
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Памятный и торжественный момент для выпускников Института пограничной службы. 92 офицера получили дипломы об окончании вуза. Это единственное в стране высшее...
 
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