Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая и может справляться с пандемией

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Более того, в стране не пришлось идти на крайние меры. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заявил глава государства.

Отвечая на порой звучащую критику по поводу выбранного в стране пути в борьбе с заболеваемостью, Александр Лукашенко сказал, что все отличия лишь в том, что не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в своих домах и квартирах. «У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые «плявузгать» у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом», — отметил белорусский лидер.

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры, — сказал глава государства. — Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни».

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