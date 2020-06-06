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«Боруссия» из Менхенгладбаха проиграла «Фрайбургу» в чемпионате Германии по футболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Германии по футболу – время 30-го тура. «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 1:0.
Единственный мяч на 58-й минуте забил Нильс Петерсен. Затем гости остались в меньшинстве после удаления Алассана Плеа, получившего вторую жёлтую карточку. В оставшееся время ни одной из команд не удалось поразить ворота друг друга. «Фрайбург» после этой победы набрал 41 очко. Клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» – на четвертой позиции.
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В чемпионате Германии по футболу – время 30-го тура. «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Нильс Петерсен....
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