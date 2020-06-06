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«Боруссия» из Менхенгладбаха проиграла «Фрайбургу» в чемпионате Германии по футболу

06.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Боруссия» из Менхенгладбаха проиграла «Фрайбургу» в чемпионате Германии по футболу

В чемпионате Германии по футболу – время 30-го тура. «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 1:0. 

Единственный мяч на 58-й минуте забил Нильс Петерсен. Затем гости остались  в меньшинстве после удаления Алассана Плеа, получившего вторую жёлтую  карточку. В оставшееся время ни одной из команд не удалось поразить ворота друг друга. «Фрайбург» после этой победы набрал 41 очко. Клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» – на четвертой позиции.

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В чемпионате Германии по футболу – время 30-го тура. «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 1:0.  Единственный мяч на 58-й минуте забил Нильс Петерсен....
 
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