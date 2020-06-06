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Маски, лекарства, тесты и аппараты ИВЛ: в Беларусь доставили гуманитарный груз из Польши

06.06.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маски, лекарства, тесты и аппараты ИВЛ: в Беларусь доставили гуманитарный груз из Польши

40 фур накануне пересекли границу Евросоюза – в Беларусь доставили гуманитарный груз из Польши. Еще пять машин были дополнительно разгружены в Лиде.

Варшава передала «посылку» весом в 300 тонн – маски, защитные средства, лекарства, тесты и аппараты ИВЛ. Это крупнейшая партия гуманитарной помощи  в истории двусторонних отношений.

Это уже второй груз из Польши в Беларусь. Первую партию доставили в конце апреля. Это хорошая практика: соседи стараются поддержать друг друга. Во время пандемии такие периодические поставки организуются и далеко из-за рубежа. Первые грузы с тестами и медпомощью «летели» к нам из Китая. Беларусь тоже не остаётся в долгу и сама помогает партнёрам. Напомним, сегодня в стране вылечились и выписаны 23 015 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. 

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40 фур накануне пересекли границу Евросоюза – в Беларусь доставили гуманитарный груз из Польши. Еще пять машин были дополнительно разгружены в Лиде. Варшава...
 
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