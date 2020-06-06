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До +30°C! Погода на неделю с 8 по 14 июня. Подробный прогноз

06.06.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +30°C! Погода на неделю с 8 по 14 июня. Подробный прогноз

В начале следующей недели атмосферными процессами будет управлять поле повышенного давления, по периферии которого с юго-запада Европы будут поступать очень теплые, но влажные воздушные массы. 

Ожидается переменная облачность. Временами пройдут короткие грозовые дожди. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Под утро будут сгущаться непродолжительные слабые туманы. Температурный фон ночью составит +12…+18°C. В разгар дня будет +21…+28°C, по юго-востоку в середине недели – около +30°C.

По предварительному прогнозу, во второй половине недели погодные условия будет определять обширный антициклон с центром над Архангельской областью, на фоне которого будут проходить малоактивные фронты с южных широт. Пройдут кратковременные дожди. Есть большая вероятность гроз. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Средняя суточная температура воздуха окажется немного, но выше нормы. Это уже настоящее лето.


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В начале следующей недели атмосферными процессами будет управлять поле повышенного давления, по периферии которого с юго-запада Европы будут поступать очень...
 
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