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«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве

06.06.2020 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кажется, у Могилева новые идеи, где что сделать, не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотят дублер имеющейся магистрали – об этом сказали Президенту.

Цена вопроса – 127 миллионов рублей.

«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо переговорить с министром транспорта – он строит разные дороги – насчет кредитов Европейского банка и так далее. Надо поговорить, чтобы они постарались сэкономить. Чтобы пустотой не занимались там, потому что они размахиваются, лишние развязки – ужас просто. Приходится самому смотреть эти проекты. Делают так, как не надо делать, никому не нужно.

«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве

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Обычно у нас по любой дороге – по могилевской трассе, на Гомель, на Гродно – у нас была экономия за счет этих денег. Надо сказать им, чтобы они сэкономили. Короче, за все те дороги, которые строят за счет Европейского банка реконструкции, что мне европейцы пообещали, чтобы построили эту трассу.

Они там сэкономят и сюда перебросят деньги.

«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Кажется, у Могилева новые идеи, где что сделать, не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотят дублер имеющейся магистрали...
 
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