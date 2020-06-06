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«Там сэкономят и сюда перебросят деньги». На какие средства планируется строить трассу в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кажется, у Могилева новые идеи, где что сделать, не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотят дублер имеющейся магистрали – об этом сказали Президенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Обычно у нас по любой дороге – по могилевской трассе, на Гомель, на Гродно – у нас была экономия за счет этих денег. Надо сказать им, чтобы они сэкономили. Короче, за все те дороги, которые строят за счет Европейского банка реконструкции, что мне европейцы пообещали, чтобы построили эту трассу.
Они там сэкономят и сюда перебросят деньги.
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Новости Беларуси. Кажется, у Могилева новые идеи, где что сделать, не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотят дублер имеющейся магистрали...
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