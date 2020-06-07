“Революции тапка”: будет ли продолжение?

Мол, корку кандидатскую получить и на финишной прямой развернуться во всю мощь богатырскую. Это касается скорее двух претендентов – технократов.





На пикете Сергея Тихановского в Гомеле. Фото: belsat.eu





Но изначальный сценарий властей кем-то сломан и зреет электоральный бунт. Пока в форме саботажа и подписной поддержки альтернативных претендентов на президентский пост. Будет ли продолжение ?





Пять возможных рисков и угроз для “революции тапка” (диссимиляционного транзита власти).





1. Беларуский уличный протест одноразовый, как контрацептив. Можно собрать кулак, “критическую массу” протестующих. Но этим кулаком правильнее бить, а не рассчитывать на некие “длительные серии протестов” как в Армении. Именно на “армянский сценарий” публично ссылаются организаторы. Поставив подпись за (…) обыватель почувствует, что гражданский долг исполнен и больше стоять в очереди может и не прийти. После 19 декабря 2010г. не последовало продолжения. В раскладе “не мытьём, так катанием” выигрывает правящий режим.





2. Нагнетание протестной активности на этапе сбора подписей может оказаться фальстартом. Очевидно, что свита Лукашенко, перепуганная игрой по иным правилам сворачивает избирательную кампанию от слова “вообще”. Произвольные аресты активистов, уголовное преследование одного из главных акторов кампании и его окружения. Нейтрализация локомотива протеста деморализующе действует на потенциальных сторонников.





3. Следующий логичный шаг режима – снять с пробега Бабарико, Цепкало, Тихановскую. На последнюю очевидно давит происходящее, достаточно долго потенциальный кандидат (ка) не появляется публично. Финансист, видя происходящее запустил заготовки для второго, агитационного этапа кампании, в частности “Декларацию о честных выборах”. Лидирующее трио в случае отказа в регистрации теряет легальную площадку продолжения кампании. Остаётся антисистемный протест.









4. Международное окружение пока не доставляет Лукашенко серьезного беспокойства. Атаковал Россию за горячие точки на пространстве бывшего СССР, зато, что стало ясно позавчера, оставил ее два военных объекта (хотя решение принято давно). Прилетал лидер одной из стран Евросоюза венгерский премьер Орбан. Пусть он одиозен, но подобный визит можно рассматривать как жест поддержки Лукашенко накануне выборов. Пока ничто для правящих элит не предвещает беды. США до ноября заняты своими выборами и протестами цветного населения, Россия голосованием по конституционным поправкам.





5. Официальный глава государства, меняя правительство, приступил к мобилизации властной вертикали. Нового шефа кабмина Головченко называют ставленником Шеймана, свои посты сохранили министр внутренних дел, обороны и главный чекист. Требования публичной демонстрации лояльности относятся даже к бывшим ВИПам: накануне экс-премьер Кобяков открещивался от информации , что ставил подпись в поддержку Виктора Бабарико. Если эрозия номенклатуры не затронет верхние эшелоны власти, силовой блок, уличные протесты обречены на провал.







