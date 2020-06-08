Адрес общественной приемной:
213931, г.Кировск, ул.Кирова, 80 А
Телефон общественной приемной:
(802 237) 77 125
График приема граждан:
понедельник – пятница: с 10.00 до 12.00
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Общественная приемная Кировской районной организации РОО «Белая Русь» ведет работу в режиме предвыборного штаба
Источник материала: Кировец
Адрес общественной приемной:
213931, г.Кировск, ул.Кирова, 80 А
Телефон общественной приемной:
(802 237) 77 125
График приема граждан:
понедельник – пятница: с 10.00 до 12.00
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Общественная приемная Кировской районной организации РОО «Белая Русь» ведет работу в режиме предвыборного штаба
Адрес общественной приемной: 213931, г.Кировск, ул.Кирова, 80 А Телефон общественной приемной: (802 237) 77 125 График приема граждан: понедельник – пятница: с 10.00 до...
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