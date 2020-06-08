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Общественная приемная Кировской районной организации РОО «Белая Русь» ведет работу в режиме предвыборного штаба

08.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Адрес общественной приемной:

213931, г.Кировск, ул.Кирова, 80 А

Телефон общественной приемной:

(802 237) 77 125

График приема граждан:

понедельник – пятница:  с 10.00 до 12.00

 
 
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Адрес общественной приемной: 213931, г.Кировск, ул.Кирова, 80 А Телефон общественной приемной: (802 237) 77 125 График приема граждан: понедельник – пятница:  с 10.00 до...
 
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