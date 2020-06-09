Житель Белоозерска утонул в обводном канале у ГРЭС

Источник материала: Виртуальный Брест

На водоеме у Белоозерской ГРЭС утонул местный житель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.





Несчастный случай произошел сегодня в 6.20 на обводном канале озера Белое. Предположительно, компания из нескольких человек отдыхала на берегу, употребляя спиртное. Один из отдыхающих, 40-летний житель Белоозерска, решил искупаться. Нетрезвый мужчина не рассчитал своих сил и не смог выбраться из воды. Его обнаружили водолазы Барановичской спасательной станции ОСВОД в 7 м от берега на глубине 3 м.

С начала года в Брестской области утонули 15 человек, восемь из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасены пять человек, в том числе двое детей. Одной из спасенных 7 июня стала 40-летняя брестчанка. Женщина плавала на надувном матрасе на восточном заливе Мухавца. Когда она не смогла самостоятельно добраться до берега, стала звать на помощь. В 19.00 ее подобрал катер спасательной станции №1. У спасенной наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

"Купальный сезон только начинается. Нужно беречь себя, заботиться об окружающих и помнить, что алкоголь и отдых на воде - несовместимые вещи", - подчеркнули в ОСВОД.