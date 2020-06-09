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Девочка, которую в Пинском районе укусила собака, рассказала, что было дальше
09.06.2020 22:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сильный испуг, укусы и раны по всему телу остались у 8-летней жительницы Пинского района после
Благодаря случайным прохожим девочку от нападения животного удалось отбить, но история на этом не закончилась.
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Сильный испуг, укусы и раны по всему телу остались у 8-летней жительницы Пинского района после неожиданной встречи с чужой собакой. Благодаря случайным прохожим...
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