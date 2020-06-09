Девочка, которую в Пинском районе укусила собака, рассказала, что было дальше

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный испуг, укусы и раны по всему телу остались у 8-летней жительницы Пинского района после неожиданной встречи с чужой собакой .





Благодаря случайным прохожим девочку от нападения животного удалось отбить, но история на этом не закончилась.