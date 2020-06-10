|
В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь
10.06.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Этой же ночью около часа ночи на «102» поступил звонок. На въезде в агрогородок Страдечь Брестского района
В настоящее время устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП.
Сотрудниками розыска батальона дорожной службы установлен водитель - им оказался житель города Бреста 1995 года рождения. В момент освидетельствования в выдыхаемом воздухе было обнаружено наличие алкоголя - 0,38 промилле. По информации портала Виртуальный Брест, освидетельствование проводилось ближе к вечеру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой же ночью около часа ночи на «102» поступил звонок. На въезде в агрогородок Страдечь Брестского района автомобиль такси врезался в заборное ограждение....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)