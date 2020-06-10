В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь

Источник материала: Виртуальный Брест

Этой же ночью около часа ночи на «102» поступил звонок. На въезде в агрогородок Страдечь Брестского района автомобиль такси врезался в заборное ограждение . Водителя и возможных пассажиров на месте аварии не было.





В настоящее время устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП.





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Сотрудниками розыска батальона дорожной службы установлен водитель - им оказался житель города Бреста 1995 года рождения. В момент освидетельствования в выдыхаемом воздухе было обнаружено наличие алкоголя - 0,38 промилле. По информации портала Виртуальный Брест, освидетельствование проводилось ближе к вечеру.