﻿ В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь. 21.by
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В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь

10.06.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этой же ночью около часа ночи на «102» поступил звонок. На въезде в агрогородок Страдечь Брестского района автомобиль такси врезался в заборное ограждение. Водителя и возможных пассажиров на месте аварии не было.

В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь

В настоящее время устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП.

В ГАИ рассказали всю правду, что же на самом деле произошло ночью в агрогородке Страдечь

больше фото от очевидцев по ссылке

Сотрудниками розыска батальона дорожной службы установлен водитель - им оказался житель города Бреста 1995 года рождения. В момент освидетельствования в выдыхаемом воздухе было обнаружено наличие алкоголя - 0,38 промилле. По информации портала Виртуальный Брест, освидетельствование проводилось ближе к вечеру.

 
Теги: Брест
 
 
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  Этой же ночью около часа ночи на «102» поступил звонок. На въезде в агрогородок Страдечь Брестского района автомобиль такси врезался в заборное ограждение....
 
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