«Голос спокойный, даже если пожар». Истребитель МиГ-35 получил голосового помощника «Риту»

Источник материала: Tut.by

Российский истребитель МиГ-35, новейшая версия советского МиГ-29, получит новую экспертную систему — помимо прочего, она будет подсказывать летчику в сложных ситуациях, как поступить. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова летчика-испытателя российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК Ростеха) Дмитрия Селиванова.



Фото: nationalinterest.org

Испытатель рассказал, что речевой информатор для помощи пилота уже получил имя Рита. По словам Селиванова, «девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается». При этом подсказки идут не нон-стопом, а только в случае, если самолет подходит «к каким-то ограничениям». Рита может информировать летчика даже касательно боевого применения истребителя.

МиГ-35 получил новые двигатели с увеличенной тягой, умеет дозаправляться в полете и сам служить заправщиком. Самолет выполняется в двухместном и одноместном вариантах, они полностью идентичны по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.