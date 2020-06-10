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«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На добрую память брестчанам: в Городском саду появилась новая именная скамейка с надписью «Из России с любовью!» Российского центра науки и культуры в Бресте.

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- В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, мы решили подарить Бресту скромный, но очень искренний подарок. Надеюсь, что эта скамья украсит город и порадует его жителей. Накануне праздника хотелось бы пожелать братским народам мира, добра и развития нашего партнерства. А любимому городу Бресту – процветания и благополучия, - отметила руководитель центра, вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте Юлия Семенченко.

Надпись «Из России с любовью!» выбрана не случайно: как пояснила Юлия Евгеньевна, под таким узнаваемым слоганом уже длительное время ведется гуманитарная работа Российских центров науки и культуры по всему миру. По мнению вице-консула, акция «Именная скамейка» - удачная инициатива, которая получила широкую поддержку среди предприятий, организаций и граждан. Особую благодарность Юлия Семенченко выразила Брестскому городскому ЖКХ за большую работу по реализации этого креативного проекта.

Напомним, с идеей сделать скамейки на аллее Городского сада именными и тем самым дать возможность всем желающим внести свою лепту в обустройство исторического места выступило руководство города. Первые именные скамейки появились здесь в апреле нынешнего года. Все они оформлены в едином стиле, а какие строки будут увековечены на именной табличке – решает спонсор, пожелавший вписать свое имя в историю Бреста таким оригинальным способом.

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

Проявить свою любовь и признательность родному городу захотели уже порядка 20 участников акции. Городской сад украшают именные скамейки советника консульства Казахстана в Бресте Марины Давидовской, Народного артиста Беларуси композитора Эдуарда Ханка, Почетного гражданина Бреста руководителя ансамбля «Радость» Анатолия Воробьева и др. Аллея именных скамеек, которая ведет от центрального валуна к набережной Мухавца, фактически заполнена. На очереди – установка еще около десятка скамей.

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

- Рассматриваем вариант замены лавочек возле монумента «Стражам границ», которые давно там установлены и уже пришли в негодность, именными скамейками, - рассказал заместитель генерального директора Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства Сергей Жуков. – Места для размещения в Городском саду достаточно, поэтому акция продолжается.

Отметив активность субъектов хозяйствования, Сергей Жуков пригласил земляков, жителей и гостей города, присоединиться к акции – персональное участие приветствуется. Прием заявок продолжается, стоимость изготовления и установки именной скамейки составляет порядка 750 рублей.

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

«Из России с любовью!» В Городском саду Бреста появилась еще одна именная скамейка

 
Теги: Брест
 
 
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