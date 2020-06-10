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Как брошенную в лесу раненую собаку спасали всем Солигорском

10.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как брошенную в лесу раненую собаку спасали всем Солигорском

Добродушному доберману Акселю довелось многое пережить. В прошлом году в одном из лесных массивов под Солигорском его нашли избитым и расстрелянным. Собаку, истекающую кровью, привязали проволокой к дереву и бросили умирать.

Израненного пса заметили местные жители. Они обратились за помощью к волонтерам, которые и открыли сбор финансовых средств на лечение бедолаги. К спасению добермана подключились неравнодушные жители Солигорска.

— Желающих помочь Акселю оказалось действительно много. Люди искренне хотели сделать это, — рассказывает куратор собаки Екатерина Настина. — Ветеринары предупреждали, что пес может в любой момент умереть. Смотреть на него без слез было невозможно: из носа текла кровь вперемешку с гноем. Мы отправили Акселя в центр ветеринарной травматологии и ортопедии. Рентген показал, что у собаки три пули в лапе и одна в подбородке. Две из них удалили, остальные — с Акселем уже навсегда.

Сначала пса отправили на передержку в деревню Чижевичи, а после в городской поселок Старобин. Волонтеры выхаживали пса, обрабатывали ему раны и выполняли все предписания врача. Несмотря на тяжелое состояние, Аксель мужественно переносил лечение. Когда окреп, ему начали искать постоянных хозяев. Отозвалась жительница Солигорска, которая давно мечтала о большой собаке.

Сейчас у пса все отлично. О непростом прошлом добермана напоминают лишь шрамы на теле. Новую хозяйку Аксель искренне полюбил. Веру в людей, несмотря ни на что, не потерял.

— Постоянно поддерживаем связь с новой хозяйкой Акселя. Интересуемся его судьбой. Пес очень добродушный, хоть и узнал, что такое человеческая жестокость, — добавляет Екатерина Настина. — Кстати, на одной улице с Акселем живет еще одна спасенная собака. Шарпея Челси нашли на кладбище городского поселка Красная Слобода. После смерти хозяина собака жила у его могилы. На произвол судьбы мы ее не бросили. Сегодня у Челси новая любящая семья.


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Добродушному доберману Акселю довелось многое пережить. В прошлом году в одном из лесных массивов под Солигорском его нашли избитым и расстрелянным.
 
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